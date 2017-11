Siemens skal fyre 6900 ansatte - halvdelen er i Tyskland

Relateret indhold Tilføj søgeagent Siemens Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Siemens

Den tyske industrikoncern Siemens skal fyre 6900 ansatte. Det oplyser selskabet torsdag. Ser man på det samlede antal ansatte i koncernen, så svarer det til omkring 2 pct.



Halvdelen af afskedigelserne kommer til at ske i Tyskland, hvor Siemens lukker ned for to fabrikker i den østlige del af landet.



Det er produktionen i Goerlitz og Leipzig, der lukkes ned. Men der bliver også afskediget folk i Muellheim og i Berlin, oplyser Siemens.



Siemens har 370.000 ansatte globalt.



/ritzau/FINANS