Dårligt sommervejr i Danmark har været en god forretning for Københavns Lufthavne i juli, august og september. Det viser selskabets regnskab for tredje kvartal.



Lufthavnene i Roskilde og Kastrup har slået passagerrekord i tredje kvartal, og det har givet luft under vingerne til både omsætning og overskud, der er vokset.



I alt rejste 8,5 millioner gennem de to lufthavne, hvor Kastrup står for hoveddelen af trafikken. Det er det højeste antal flypassagerer i et enkelt kvartal nogensinde.



- Flere danskere og sydsvenskere rejste på ferie, og mange, især sydeuropæere og amerikanere, valgte at tilbringe flere feriedage her i landet, skriver Københavns Lufthavne i selve regnskabet.



- Begge dele er med til at sikre en fortsat vækst sammenlignet med sidste sommer.



Overskuddet steg til 778,8 millioner kroner før af- og nedskrivninger. Det er en stigning på omkring 40 millioner, hvis man sammenligner med samme måneder sidste år.



/ritzau/