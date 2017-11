Den nye bekendtgørelse om, hvad flyselskaberne skal betale for at benytte Københavns Lufthavne, kommer til at koste penge for lufthavnen.



Det siger Lars Nørby Johansen, der er bestyrelsesformand for Københavns Lufthavne, i en kommentar.



- Myndighederne har besluttet sig for en justeret bekendtgørelse for lufthavnen, og det er positivt. Der er fortsat tale om en regulering, som vil have væsentlig betydning for lufthavnens økonomi, siger Lars Nørby Johansen.



Det er Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, der er kommet med den nye bekendtgørelse. Og bestyrelsesformanden påpeger, at der på væsentlige punkter er blevet taget hensyn høringssvar. Og at der er skabt "ro og stabilitet omkring den regulatoriske ramme" for lufthavnen.



- Vi vil nu se på, hvordan de nye regler påvirker vores økonomi og ikke mindst, hvordan vi under de nye ramme kan realisere vores investerings- og udbygningsplan, siger Lars Nørby Johansen.



Den nye bekendtgørelse vil komme til at koste lufthavnen op til 350 mio. kr. årligt i forhold til indtjeningsniveauet i 2016, oplyser Københavns Lufthavne i en meddelelse til fondsbørsen.



/ritzau/FINANS