Wal-Mart løfter forventningerne efter stærkt kvartal

Den amerikanske detailkæmpe Wal-Mart leverede over forventning i tredje kvartal, og samtidig løfter selskabet sin prognose for hele 2017.



Wal-Mart leverede i sit tredje kvartal en justeret indtjening per aktie på 1,00 dollar, mens analytikerne havde sigtet efter et resultat på 0,98 dollar per aktie ifølge estimater fra Bloomberg News.



Resultatet er samtidig højere end Wal-Marts egne forventninger til kvartalet, der lød på en indtjening per aktie på 0,90-0,98 dollar.



Overskuddet blev hentet hjem på baggrund af en omsætning på 123,2 mia. dollar mod ventet 121,01 mia. dollar blandt analytikerne. Det var samtidig bedre end selv det mest optimistiske estimat. Analytikernes bud svingede således mellem 118,9 mia. dollar og 123 mia. dollar, skriver Bloomberg News.



For hele regnskabsåret venter selskabet nu en samlet indtjening per aktie på 4,38-4,46 dollar mod tidligere ventet 4,30-4,40 dollar. Analytikernes forventninger lød inden regnskabet på 4,38 dollar.



Wal-Mart-aktien belønnes med en stigning på 3 pct. til 92,50 dollar i det amerikanske formarked efter regnskabet.



