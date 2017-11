Maersk Drilling får ny type kontrakt med Repsol

Opdateret 12.44 Maersk Drilling har fået en sjælden type kontrakt. Jack-up-riggen Maersk Inspirer skal arbejde for spanske Repsol i Norge i fem år - både som klassisk borerig og som produktionsplatform.Riggen skal bygges om, så arbejdet på offshore-feltet Yme starter tidligst i fjerde kvartal af 2019, oplyser Maersk Drilling i en pressemeddelelse.Aftalen indeholder også optioner på yderligere op til fem års arbejde.Repsols plan er at sanere Yme-feltet, efter at tidligere forsøg mislykkedes på grund af en defekt nybygget platform, der endte med at blive kasseret, inden den overhovedet kom i brug.Maersk Inspirer har også tidligere fungeret som produktionsplatform for Statoil på Volve-feltet, men den har stået ledig siden årsskiftet. Ifølge Maersk Drilling er Inspirer den eneste rig af sin slags i Nordsøen.Maersk Drilling afslører ikke værdien af kontrakten med Repsol./ritzau/FINANS