Santa Fe ramt af udfordrende markedsbetingelser: Fyrer og nedjusterer

Mio. eur. Q3 2017 Q3 2016 9M 2017 9M 2016 FY 2016 Omsætning 89,1 102,4 231,5 258,6 338,6 EBITDA f.s.p 7,0 9,3 5,3 8,1 10,6 EBIT 4,9 6,7 3,1 0,2 -3,7 Nettoresultat 4,1 4,4 -0,5 -4,2 -10,5

Mio. euro Ved Q3 2017 Før Q3 2017 Omsætning 300 310-320 EBITDA før særlige poster 6-8 8-10

En skuffende højsæson med lavere end ventet aktivitetsniveauer i Asien, Storbritannien og Australien får Santa Fe Group, der tilbyder services inden for flytning og udstationering, til igen at nedjustere forventningerne til 2017.Det fremgår af regnskabet for tredje kvartal, efter at selskabet også i sit halvårsregnskab nedjusterede forventningerne.- Vi havde høje forventninger til sommerens højsæson efter en meget succesfuld salgsindsats i første halvår af 2017 og klare indikationer fra vores kunder om forventede stigende aktivitetsniveauer. Disse forventninger blev ikke indfriet, og vores resultater i kvartalet var skuffende, siger administrerende direktør i Santa Fe Martin Thaysen i regnskabet.Santa Fe - det tidligere ØK - venter nu en omsætning i år på omkring 300 mio. euro og et driftsoverskud, EBITDA, på omkring 6-8 mio. euro før særlige poster. Forud for regnskabet var forventningen en omsætning på 310-320 mio. euro og et EBITDA-overskud på omkring 8-10 mio. euro før særlige poster.Før nedjusteringen i halvårsregnskabet ventede selskabet en omsætning på niveau med de realiserede 338,6 mio. euro i 2016 og et EBITDA-overskud før særlige poster på omkring 10 mio. euro.FRASÆLGER AKTIVITET I KINAI regnskabet fortæller selskabet også, at det har solgt Record Management-aktiviteten i Kina med en forventet gevinst på 19 mio. euro og et nettoprovenu efter skat på omkring 15 mio. euro.I tredje kvartal måtte Santa Fe se omsætningen falde med 7,6 pct. i lokale valutaer til 88,0 mio. euro i de fortsættende Moving & Relocation Services-aktiviteter. Driftsresultatet, EBITDA, før særlige poster faldt i kvartalet endvidere til 6,6 mio. euro fra 8,1 mio. euro for de fortsættende services.Selskabet fortæller desuden, at de svage markedsbetingelser og mangel på vækst i tredje kvartal har givet anledning til nye omkostningsbesparelser med nedlæggelsen af omkring 60 stillinger med udgangen af kvartalet og yderligere 30 stillinger i oktober.- Det har initieret yderligere restruktureringsomkostninger, som er inkluderet i vores forventninger. Vores primære fokus forbliver dog på at skabe vækst i forretningen med afsæt i vores styrkede digitale løsninger, øgede salgsaktivitet og konsistent høje serviceniveau, som leveres af vores globale organisation, siger Martin Thaysen.SKATTEREFORM GIVER USIKKERHED OM USA-SATSSanta Fe har tidligere givet udtryk for, at det ville undersøge mulighederne for at trænge ind på det amerikanske marked. Her er meldingen nu, at mulighederne fortsat undersøges, men at en transaktion i år er usandsynlig. Det skyldes usikkerhed relateret til den foreslåede skattereform i USA.- Vi har i årets løb haft stor fokus på markedet i USA med henblik på at etablere en øget tilstedeværelse og kapaciteter inden for home sale (håndtering af salg af den udstationeredes bolig). Desværre er det nu usandsynligt, at vi kan gennemføre en transaktion inden årets udgang.- Den foreslåede nye skattereform i USA vil begrænse muligheder for at få fradrag for udgifter til udstationeringer og skaber usikkerhed i markedet, og vi genovervejer nu vores tilgang til at skabe vækst på det amerikanske marked, begrunder Martin Thaysen.Tabel for Santa Fe Groups regnskab for tredje kvartal 2017:Forventninger til 2017:/ritzau/FINANS