Energiselskab sadler om: Nyt navn og ny investeringsstrategi

Med afsæt i græsk mytologi vil Greentech Energy Systems udvide sine aktiviteter inden for vedvarende energi.



Energiselskabet kalder sine aktionærer til ekstraordinær generalforsamling den 12. december, hvor der skal stemmes om en navneændring for selskabet og en udvidelse af virksomhedens formål.



Greentech går nemlig efter at ændre sit navn til Athena Investments og vil fremover arbejde inden for en bredere palette end i dag, hvor selskabet driver vind- og solparker i Europa.



- Ved at udvide sit forretningsområde til også at omfatte investeringer i industrielle, kommercielle eller tekniske aktiviteter, forsknings- og udviklingsaktiviteter, serviceydelser og/eller finansielle aktiviteter sigter selskabet mod at maksimere værdiskabelsen til gavn for sine aktionærer, skriver Greentech i en meddelelse til fondsbørsen.



Navnet Athena Investmenst er valgt efter en tur i de græske historiebøger. Athena er i græsk mytologi visdommens og strategiens gudinde inden for en række områder og symboliserer derfor alsidighed og viden.



- Dette inspirerede os til at anvende Athena som symbol for vores planer om fremover at diversificere aktiviteterne, skriver Greentech.



/ritzau/FINANS