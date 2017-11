Trods krise lancerer rederier "ambitiøs" vækstplan

Tiden er nu inde til at skrue op for vækstambitionerne i de danske rederier.



Det vurderer Danske Rederier, en interesseorganisation af de store danske rederier.



I 2021 skal den dansk-flagede flåde være 10 pct. større og det samme skal antallet af antallet af ansatte på landets rederi-kontorer.



"Målet for væksten i flåden går både på tonnage og antal skibe, så opfyldelsen af målet kræver, at mange rederier bidrager med nettovækst," siger Claus V. Hemmingsen, formand for Danske Rederier, og til dagligt direktør i A.P. Møller-Mærsk.



Han peger på, at selvom 10 pct. ikke klinger af meget, så opstiller Danske Rederier ambitionen i en tid, hvor hele branchen kæmper for at komme ud af en krisen med lave fragtrater og for mange skibe om for lidt fragt.



"Vi ved, at der i markedet er øget ophugning på grund af den globale ubalance mellem udbud og efterspørgsel på skibe, så derfor er mindst 10 procent ambitiøst," siger Claus V. Hemmingsen.



Han peger på, at planerne om at blive flere ansatte på rederi-kontorerne også skal ses i i den kontekst, at alle rederier netop bestræber sig på produktivitets-effektiviseringer, og det i det lys at en vækst i antallet af ansatte på 10 pct. skal ses.



" Det er især ambitiøst i en tid, hvor fokus ellers er på digitalisering og effektiv drift."



Lempelser bag nye ambitioner



Ambitionerne kommer i kølvandet på regeringens aftale i søndags om en erhvervspakke sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre.



Her blev man enige om både at afskaffe registreringsafgiften for videresolgte skibe og udvide sømandsskatten til hele offshore området.



Det var kulminationen på et analysearbejde, som regeringen havde nedsat udvalget "Vækstteamet for Det Blå Danmark", der fra 2016 og frem til foråret 2017 kiggede på mulige vækst-scenarier for søfartsindustrien.



Mange af de tiltag er nu blevet indføjet i søndagens erhvervspakke, og det har været det rygstød, der får rederier til at opstille nye ambitioner for vækst i søfartsindustrien.



"Når man politisk leverer på vækstteamets forslag, så skal vi fra erhvervets side også sætte barren højt for eksempelvis væksten i antal jobs i land," siger Claus V. Hemmingsen, der pointerer, at lempelserne i erhvervspakken ikke sikrer, at man når det nye målsætninger. Det kræver også, at rederierne udviser appetit på vækst.



"En forudsætning er, at vi kommer i mål med vækstteamets anbefalinger, og at de danske rederier så griber de markedsmuligheder, der byder sig," lyder det.