Den danske køkkenkoncern TCM Groups hovedaktionær, kapitalfonden IK Investment Partners, ønsker efter halvandet års ejerskab at sælge ud.



Derfor er planen, at TCM Group går på børsen i næste uge, hvor der skal afhændes 7 mio. aktier til en udbudskurs på 90-105 kr. Og aktierne kan være meget følsomme i forhold til udviklingen på boligmarkedet.



Det skriver Jyllands-Posten.



TCM Group står bag en række køkkenkæder med Svane og Tvis som de største. Salget af køkkener kendetegnes ofte ved at være følsomt over for konjunkturer og udviklingen i boligpriserne. Netop det hæfter investeringsøkonom i Nordnet Per Hansen sig ved i den præsenterede udbudskurs.



"Jeg er måske lidt skeptisk med hensyn til, hvorvidt TCM har nul i konjunkturfølsomhed. Måske selskabet er mindre sårbart på det felt end andre, da det har hele kæden med, så der laves færdige køkkenløsninger i Svane-kæden. Men under finanskrisen var der i 2008-2009 storm i branchen. Danmark, Sverige og Norge, som er TCM's markeder, vil nok blive præget af i hvert fald en opbremsning på boligmarkedet," siger Per Hansen til Jyllands-Posten.



TCM Group fastslår, at intervallet i udbudskursen ved den kommende børsnotering er fastlagt sammen med selskabets finansielle rådgivere, skriver avisen.



/ritzau/FINANS