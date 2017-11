Rambøll hapser ny finansdirektør i Maersk Drilling

Ingeniørkoncernen Rambøll har hyret en ny finansdirektør, og valget er faldet på Marianne Sørensen, der kommer fra en tilsvarende stilling hos Maersk Drilling.



Det skriver Rambøll i en pressemeddelelse.



Marianne Sørensen har været finansdirektør i A.P. Møller-Mærsk-divisionen siden 2008, og hun startede med at arbejde for konglomeratet i 1990.



Hun tiltræder stillingen hos Rambøll den 1. januar 2018, hvor hun overtager for finansdirektør Michael Rosenvold, som i efteråret skiftede til softwarevirksomheden Simcorp.



"Det er en fornøjelse at byde Marianne Sørensen velkommen som ny CFO og medlem af koncernledelsen i Rambøll. Som tidligere CFO hos Maersk Drilling kommer Marianne med den rette kombination af stærke finansielle kompetencer, omfattende ledelseserfaring og international erfaring."



"Jeg er overbevidst om, at Mariannes erfaring og performance-fokus vil blive et vigtigt aktiv for Rambølls fortsatte vækst og udvikling," siger Rambølls koncernchef, Jens-Peter Saul, i pressemeddelelsen.



