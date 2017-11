Mærsk Oil får otte påbud for 450 ton radioaktivt affald

Mærsk Oil har passet for dårligt på cirka 450 ton lavradioaktivt affald, som virksomheden har placeret på et midlertidigt lager i Esbjerg.



Det mener Sundhedsstyrelsens strålebeskyttelsesenhed, der ifølge DR har givet virksomheden otte påbud i sagen siden 2016.



Det radioaktive affald er et affaldsprodukt fra Mærsk Oils olieboringer i Nordsøen, som sejles til havnen i Esbjerg, hvorfra det bliver kørt til en industrigrund tre kilometer fra Esbjergs bymidte.



Det radioaktive affald går også under betegnelsen norm-affald.



Ved et tilsynsbesøg i 2016 fik stråleinspektører fra Sundhedsstyrelsen adgang til de containere, som Mærsk Oil opbevarer det radioaktive affald i.



Her konstaterede inspektørerne, at Mærsk Oil opbevarer radioaktivt materiale i "rustne", "gennemtærede" og "bulede" ståltromler med løse spændebånd.



Ifølge DR, der har fået aktindsigt i dokumentar fra strålebeskyttelsesenheden, har Mærsk Oil ifølge myndighederne også gennemført en ulovlig flytning af affaldet i 2015.



Regelbruddene har formentlig ikke ført til, at esbjergensere er blevet syge af det radioaktive stof.



Alligevel er Sven Poul Nielsen, der er seniorforsker ved Center for Nukleare Teknologier ved DTU, overrasket over sagen.



"Tingene bliver håndteret med venstre hånd. Det er skødesløshed," siger han til DR.



Han mener ikke, at man bør være bekymret som borger i nærheden af affaldet:



"Sådan som jeg har set det beskrevet, har der ikke været nogle konsekvenser uden for det afspærrede område, hvor affaldet opbevares," siger han til Ritzau.



Steffen Foss Hansen, der er lektor på DTU og medlem af Uddannelses- og Forskningsministeriets ekspertpanel for opbevaring af radioaktivt affald undrer sig ligeledes:



"Det er beskæmmende, at der er så mange brud på retningslinjerne for håndteringen af affaldet," siger han.



DR har forelagt Mærsk Oil sagen, men virksomheden ønsker ikke at stille op til interview med mediet. Virksomheden har dog sendt et skriftligt svar:



"Maersk Oil håndterer norm-affald i overensstemmelse med lovgivningen. Området overvåges tæt af myndighederne, og vi følger deres anvisninger."



"Vi er regelmæssigt i dialog med myndighederne omkring norm, og vi har implementeret en række tiltag for at forbedre håndteringen af vores norm-lager," skriver virksomheden ifølge DR.



/ritzau/