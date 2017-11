Silvans topchef stopper efter ni år på posten: "Det bliver svært at sige farvel"

Opdateret 16.01 - Adm. direktør i Silvan, Freddy Lauridsen, stopper efter ni år på posten.



"Jeg vil gerne takke Freddy for hans store indsats i Silvan, hvor han sammen med sit team har fokuseret på at skabe en høj medarbejder- og kundetrivsel sammenholdt med fokus på eksekvering og resultater. Freddy har i det seneste år succesfuldt drevet salgsprocessen af Silvan til den tyske kapitalfond Aurelius, og Silvan er nu klar til at stå på egne ben," udtaler bestyrelsesformand Jesper Lien i en pressemeddelelse.



Den 1. september opkøbte Aurelius byggekæden Silvan af den tidligere ejer Stark Group.



Også byggekæden Stark blev for nylig solgt. Her var køberen et selskab ejet af kapitalfonden Lone Star, og salgsprisen blev opgivet til ca. 7,7 mia. kr.



Svært at sige farvel



Freddy Lauridsen har siddet ni år i direktørstolen hos byggekæden, og har været en del af Silvan og Stark Group, der indtil for nylig hed DT Group, i 20 år.



"Det bliver svært at sige farvel til alle de dygtige medarbejdere i Silvan, men jeg er sikker på, at de er i trygge hænder hos Aurelius og får en spændende og succesrig fremtid sammen. Aurelius er en vigtig langsigtet ejer for Silvan, og jeg er glad for, at de vil fortsætte med at udvikle og styrke Silvan i den tiltagende konkurrence. Tidspunktet er nøje valgt, og vi stopper samarbejdet nu, således begge parter kan fokusere på hver sin retning og karriere," siger Freddy Lauridsen i meddelelsen.



Indtil virksomheden har fundet ny topchef varetager bestyrelsesformand Jesper Lien rollen som adm. direktør for Silvan.