Mærsk-havn hyrer Mærsk-slæbebåde

APM Terminals har hyret to slæbebåde af søsterselskabet Svitzer for at udvide kapaciteten i havnen i Poti i Georgien.



Slæbebådene skal hjælpe kunderne med at lægge til i havnen under svære vejrforhold og om natten, oplyser APM Terminals i en meddelelse.



APM Terminals og Svitzer er helejede datterselskaber i A.P. Møller-Mærsk, og de indgår begge i den Transport & Logistics-division, som skal arbejde tæt sammen for at udløse synergieffekter.



