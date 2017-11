Netcompany og kapitalfonden bag, FSN Capital, har ifølge Berlingske Business valgt Danske Bank og Morgan Stanley til at stå for den planlagte børsnotering af selskabet.



Ifølge mediets oplysninger tyder alt på, at Netcompany skal noteres i foråret 2018 med udgangspunkt i årsregnskabet for 2017, der vil blive offentliggjort i det nye år.



Det har tidligere været fremme, at Netcompany kan blive prissat til en værdi på børsen til omkring fem mia. kr., skriver Berlingske Business.



Tidligere på året blev rådgivningsfirmaet FIH Partners hyret til en koordinerende og rådgivende rolle i forbindelse med valg af banker og planlægningen af børsnoteringen.



/ritzau/FINANS