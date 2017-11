Torm-topchef: Man kan ikke se det endnu, men markedet er i bedring

Det kan endnu ikke aflæses i rederiet Torms resultater, men markedet for produkttanksejlads er i bedring. Det lover Jacob Meldgaard, direktør for det danske rederi, oven på onsdagens kvartalsregnskab.



I tredje kvartal betød højere eksterne gebyrer, at indtjeningen faldt, og rederiets bundlinje gik i rødt fra et lille plus i samme kvartal sidste år. Men bevægelserne i markedet sidst i kvartalet og i starten af dette har ført til bedre tider, fortæller direktøren.



- Man kan ikke se det i vores resultater, men der er kommet et bedre marked. Vi ser et solidt fundament for at få rateniveauet i produkttank op i forhold til tidligere, siger Jacob Meldgaard på en telekonference efter regnskabet.



Torm-chefen nævner blandt andet konsekvenserne af orkanen Harveys ødelæggelser i Houston-området, hvor flere raffinaderier måtte lukke ned, samt de senere jordskælv i Mexico.



- Det har begrænset udbuddet af olieprodukter, så man er begyndt at trække på lagrene på USA's vestkyst, og det har medført en stigning i fragtrateniveauet, siger Jacob Meldgaard.



Tilgangen af ny kapacitet til flåden er også på et lavt niveau og vil være endnu lavere i 2018, forudser Torm, som derfor tror på "et reelt opsving".



M&A-POTENTIALE MED USA-NOTERING



I regnskabet lancerer Torm desuden planer om at få selskabets aktier noteret på Nasdaq-børsen i New York, som det danske selskab ellers forlod i sommeren 2013, inden udgangen af 2017 - sideløbende med den københavnske notering.



- En notering på Nasdaq vil give større fleksibilitet i forhold til at rejse kapital og nyt potentiale til fremtidige opkøbs- og fusionsaktiviteter, som vi også ser som en vigtig del af at være i tankmarkedet, siger Jacob Meldgaard om beslutningen.



I forvejen er langt de fleste af Torms aktionærer amerikanske, og det vil være en fordel for dem at kunne handle aktierne i egen valuta og egen tidszone på egen børs, bemærker Torm-direktøren.



/ritzau/FINANS