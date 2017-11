Target overrasker positivt på salget

Relateret indhold Tilføj søgeagent Target Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Target

Detailkæden Target kom bedre end ventet gennem andet kvartal, hvor både salget og indtjeningen slog forventningerne i markedet.



Target, der driver varehuse i den lave ende af prisskalaen, nåede i kvartalet en salgsvækst på 0,9 pct., når man ser på varehuse med mindst et år på bagen. Det var højere end ventet, da aktieanalytikerne ifølge Bloomberg News havde ventet en vækst på 0,4 pct.



Den justerede indtjening per aktie lød på 0,91 dollar i kvartalet, hvilket er en stigning fra 0,88 dollar i samme periode af 2016.



For fjerde kvartal venter Target en salgsvækst på 2 pct., mens indtjeningen ventes at nå 1,05-1,25 dollar per aktie. Analytikerne ventede før regnskabet et overskud på 1,24 dollar i årets sidste kvartal.



Target-aktien falder 0,6 pct. i formarkedet onsdag, hvor der dog generelt set er udsigt til faldende kurser på børsen.



/ritzau/FINANS