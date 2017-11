Kinesisk vindselskab vil styrke sig internationalt med ny stor mølle

Relateret indhold Artikler

Den kinesiske vindmølleproducent Goldwind har lanceret en 4 megawatt-vindmølle, som selskabet vil kapre markedsandele med på flere af de internationale markeder.



- Møllen vil være klar til international kommerciel udrulning i første kvartal af 2019 og er målrettet markeder inkluderende Nordamerika, Australien, Sydamerika og Tyrkiet, siger Tony Pan, administrerende direktør for Goldwinds internationale aktiviteter, ifølge Recharge News.



Selskabet vil i løbet af første halvår 2018 installere en prototype af møllen i Kina.



Goldwinds suveræne hovedmarked er fortsat hjemmemarkedet, Kina, men selskabet har igennem flere år forsøgt at udbrede sig internationalt og leveret til markeder som USA, Argentina, Australien og Pakistan.



Selskabet er også aktive på offshore-markedet, hvortil selskabet i september lancerede 6,45 megawatt- og 6,7 megawatt-møllevarianter, som det venter at opføre prototyper af tidligt næste år.



/ritzau/FINANS