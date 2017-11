ISS-konkurrent køber fødevareleverandør for milliarder

Relateret indhold Tilføj søgeagent Sodexo

Franske Sodexo, der ligesom ISS leverer forskellige serviceydelser, har købt den amerikanske virksomhed Centerplate for 675 mio. dollar - svarende til 4,25 mia. kr.



Overtagelsen af Centerplate, der leverer mad og drikkevarer samt andre services til kunder inden for blandt andet sports- og underholdningsindustrien, kommer efter planen til at ske med udgangen af i år, hvis ellers de nødvendige godkendelser falder på plads, skriver Sodexo i en meddelelse.



