Genmab og partneren Janssen fik allerede i september godkendt sit kræftmiddel Darzalex på det japanske marked, og det er derfor ikke overraskende, at det har ført en milepælsbetaling og en opjustering med sig for det danske biotekselskab.



Det er dog positivt, at det allerede sker nu, vurderer Søren Løntoft Hansen, der er senioranalytiker i Sydbank, i en kommentar.



- På grund af timingen af behandlingen af den første patient i Japan var der på forhånd usikkerhed om, hvorvidt milepælsbetalingen ville blive udløst i 2017 eller i starten af 2018.



- Vi anser det derfor som positivt, at behandlingen af den første patient i Japan allerede har fundet sted i november, vurderer Søren Løntoft Hansen.



Genmab oplyste sent tirsdag, at det har modtaget 25 mio. dollar, svarende til 160 mio. kr., for det første salg af kræftmidlet til knoglemarvskræft i Japan, og selskabet opjusterede derefter sine forventninger til årets driftsresultat til 1,-06-1,26 mia. kr. fra tidligere 0,9-1,1 mia. kr.



Ifølge Søren Løntoft Hansen rummer det japanske marked et stort potentiale for biotekselskabet - særligt på grund af lægernes store villighed til at prøve nye produkter.



- Vi anser det japanske marked som et særdeles attraktivt marked for Genmab og Janssen. Det japanske marked for knoglemarvskræft er i det store hele størrelsesmæssigt på linje med de største europæiske markeder som det tyske og franske.



- Hertil kommer, at der generelt i Japan er en stor villighed blandt læger og patienter til at prøve nye innovative lægemidler, hvilket potentielt giver mulighed for en lidt hurtigere markedspenetrering, end det er tilfældet på flere europæiske markeder, skriver Søren Løntoft Hansen.



Genmab-aktien har været igennem en hård periode, siden partneren Johnson & Johnson kunne berette om et lidt skuffende markedssalg for Darzalex i tredje kvartal, og aktien er faldet med 22,8 pct.



Søren Løntoft Hansen ser det nuværende kursniveau som et "særdeles attraktivt" indgangspunkt for en investering i aktien.



- Efter vores vurdering er værdien af Genmabs pipeline ikke indregnet i aktiekursen. Hertil kommer et spændende og tætpakket nyhedsflow for Genmab i den resterende del af 2017 og i 2018 som katalysator for kursstigninger, skriver senioranalytikeren.



Kursen for Genmab-aktien stiger onsdag med 0,9 pct. til 1135 kr.



