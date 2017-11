Zentropa bekræfter: Peter Aalbæk har fået mundkurv på

Filmselskabet Zentropas ledelse bekræfter i en pressemeddelelse, at Peter Aalbæk er sat uden for indflydelse og har fået mundkurv på.



Peter Aalbæk må ikke længere udtale sig på vegne af Zentropa, ikke længere deltage i ledermøder i selskabet og skal ikke længere have elever under sin ledelse.



Det sker, efter den seneste uges fokus på arbejdsmiljøet i Zentropa, hvor en række kvinder blandt andet er stået frem i Politiken med beretninger om seksuelle ydmygelser og mobning centreret omkring Peter Aalbæk.



- Vi er meget berørt af sagen og meget kede af, at der er personer, som har følt sig krænket eller chikaneret, mens de har arbejdet på Zentropa, skriver ledelsen i et brev til selskabets samarbejdspartnere.



- På baggrund af den viden, vi har nu, og det nye lys, vores kultur bliver sat i, har vi iværksat en række initiativer, lyder det.



Det indebærer blandt andet, at Arbejdstilsynet inviteres til at vurdere Zentropa og komme med bud på forbedringer.



Ledelsen på Zentropa er gået i gang med at opdatere selskabets retningslinjer for et godt og sundt arbejdsmiljø.



- Mandag den 20. november afsluttes processen, og ledelsen vil herefter udarbejde et sæt gældende retningslinjer, der bliver implementeret øjeblikkeligt.



- Alle ansatte skal overholde disse retningslinjer, og der skal senest efter seks måneder laves en skriftlig opfølgning fra ledelsen og gennemføres medarbejdertilfredshedsundersøgelser, lyder det i brevet.



/ritzau/