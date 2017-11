Airbus sælger 430 fly til amerikansk investeringsfirma

Relateret indhold Artikler

Airbus vil inden for kort tid offentliggøre, at det har solgt 430 fly fra selskabets A320 familie til det amerikanske investeringsfirma Indigo Partners i en handel til en værdi af over 40 milliarder dollar (omkring 252 milliarder kroner), meddeler en kilde til nyhedsbureauet AFP.



Handlen, som er den største, selskabet har indgået, vil blive offentliggjort senere onsdag ved et luftshow i Dubai. Flygiganten ventes at holde en pressekonference sent på formiddagen.



Ordren vil mere end fordoble værdien af flygigantens salg næste år.



Airbus havde hidtil meddelt, at det havde ordrer på 288 fly.



Orden betyder også, at Airbus overgår rivalen Boeing med samlede ordrer på 718 fly, mens den amerikanske gigant har ordrer på 605 fly.



Indigo Partners er et amerikansk investeringsselskab, som er grundlagt af Bill Franke, som specialiserer sig i at lease fly ud til lavprisselskaber.



Flyene A320neo og A321neo er bygget med en ny generation af motorer, som bruger 15 procent mindre brændstof.



Aftalen er et kup for Airbus-chefen John Leahy, som snart ventes at træde tilbage efter en karriere, hvor han har haft et overordnet ansvar for salget af næsten 15.000 fly.



/ritzau/AFP