Torm er på vej tilbage på børsen i USA

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Opdateret 8:55: Tankrederiet Torm ansøger om at blive børsnoteret på Nasdaq i USA. Torm vil dog fortsat være noteret i Danmark.



Noteringen af aktierne forventes at blive gennemført inden udgangen af i år.



"Torm vurderer, at en dobbelt notering vil tiltrække flere investorer og gøre aktien mere synlig for internationale investorer, hvilket vil styrke Torms strategiske og finansielle fleksibilitet," skriver selskabet i en fondsbørsmeddelelse.



Der vil ikke blive udstedt nye Torm-værdipapirer ifbm. noteringen i USA.



"I 2016 tog vi det første skridt hen imod en børsnotering i USA, da vi gennemførte omstruktureringen af koncernen og etablerede Torm plc. En notering i USA er det næste oplagte skridt for Torm plc. Vi har fortsat fokus på at udvide vores investorgrundlag i USA, og den dobbelte notering understreger denne

målsætning," udtaler topchef Jacob Meldgaard i meddelelsen.



Har tidligere været børsnoteret i USA



Torm har tidligere været noteret i USA, men selskabet blev afnoteret igen i 2013.



Torm er en af verdens førende transportører af raffinerede olieprodukter grundlagt i 1889. Selskabet har aktiviteter i hele verden.



Tilbage i 2011 var Torm tæt på at gå konkurs, men flere redningsplaner blev søsat, som endte med at redde virksomheden.