Vestas-ledelsens kommunikation om prispres møder kritik

Flere investorer og analytikere udtrykker stor forundring over Vestas-ledelsens kommunikation, efter at virksomhedens aktie faldt med over 20 pct. i sidste uge.



Det skriver Berlingske Business.



Kursfaldet var især båret af, at Vestas i stigende grad mærker konsekvenserne af det prispres, der præger hele vindmølleindustrien. Det får nu flere af selskabets aktionærer til at sætte spørgsmålstegn ved de udmeldinger, som Vestas-toppen kom med inden det seneste regnskab.



- Da vi så regnskabet for halvåret, tjekkede vi op på, om der var strukturelt prispres, og det blev nærmest afvist af Vestas, siger Johnny Madsen, investeringschef og partner i Dansk Formuepleje, til Berlingske Business.



Udover Dansk Formuepleje har flere investorer ifølge Berlingske Business anonymt udtrykt bekymring over selskabets kommunikation.



Hos Vestas mener man dog ikke, at tingene kunne være gjort meget anderledes.



- Det er vores overbevisning, at vi via vores rapportering, investorpræsentationer og telekonferencer i 2017 har givet vores investorer og markedet et retvisende billede af den stigende konkurrence i vindindustrien, og hvordan denne påvirker priserne, skriver Anders Riis, pressechef i Vestas, i en mail til Berlingske Business.



/ritzau/FINANS