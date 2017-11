Mærsk-rival løber fra forventningerne med bidrag fra opkøb

Relateret indhold Artikler

Den tyske rederigigant Hapag-Lloyd, der konkurrerer med danske Maersk Line, har klaret sig bedre end ventet i tredje kvartal med bidrag fra positive markeder og en succesfuld sammenlægning med opkøbet af rederiet UASC.



I årets tredje kvartal, som dækkede perioden fra juli til september, omsatte Hapag-Lloyd for 2,80 mia. euro. Det var mere end de 2,75 mia. euro, som estimatet lød på blandt de tre analytikere, som Bloomberg News havde været i kontakt med før regnskabet.



Det seneste kvartals omsætning var samtidig en del større end sammenlignet med samme kvartal sidste år, hvor Hapag-Lloyd omsatte for 1,93 mia. euro. Derved er toplinjen steget 45 pct., når de to kvartaler holdes op imod hinanden.



Også indtjeningen er gået frem, da det tyske rederi i tredje kvartal 2017 landede et EBIT-resultat på 180,6 mio. euro mod 65,6 mio. euro i sidste års tredje kvartal.



Fragtraternes bedring fortsatte i tredje kvartal, og ved udgangen af kvartalet lå de på 1060 dollar per tyvefodscontainer (teu) mod 1037 dollar per teu på samme tidspunkt sidste år, skriver rederiet i regnskabet. Og mængden af den samlede volumen af transporteret gods steg til 2,8 mio. teu-enheder fra 1,9 mio. enheder.



"Det gode resultat, som vi har opnået efter tre kvartaler, er ikke kun kommet efter positiv udvikling i den globale økonomi og stigende volumer i containertransport."



"Den hurtige integration af UASC har også spillet en rolle, da vi allerede har været i stand til at udnytte synergier i forbindelse med fusionen," siger Rolf Habben Jansen, administrerende direktør i Hapag-Lloyd, i en kommentar til regnskabet.



Hapag-Lloyd købte rederiet UASC tidligere i år. Det opkøbte rederi blev integreret i tallene fra 24. maj, og tredje kvartal er det første, hvor indtjeningen herfra indgår i hele perioden.



/ritzau/FINANS