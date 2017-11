Rockwool opjusterer forventninger til overskud i 2017

Rockwool vokser både på omsætningen og driftsindtjeningen i årets tredje kvartal sammenlignet med den tilsvarende periode i fjor.



I tredje kvartal 2017 har isoleringsvirksomheden omsat for 611,5 mio. euro og haft et driftsresultat (EBIT) på 75,7 mio. euro.



Derved er der tale om en fremgang fra tredje kvartal sidste år, hvor Rockwool omsatte for 570,6 mio. euro og landede en driftsindtjening på 67,2 mio. euro.



Isoleringsproducenten fik et overskud før skat på 75,3 mio. kr., hvilket var højere end samme kvartal sidste år, hvor Rockwool tjente 65,3 mio. euro før skat.



