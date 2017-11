Ny forsinkelse truer milliarddyrt togprojekt

Først skulle projektet have været afsluttet i 2021. Siden blev det udskudt til 2023. Og nu tyder meget på, at arbejdet med at udskifte de gamle togsignaler kan blive yderligere forsinket.



Dommen ventes at falde onsdag, hvor Folketingets transportordførere er kaldt til møde i Transportministeriet.



Her vil de blive præsenteret for en rapport fra Deloitte, som har haft til opgave at kulegrave det 19,4 mia. kr. dyre projekt.



Som det nu er beskrevet i flere medier, holder Banedanmarks hovedpine på et værksted i østjyske Langå.



Her kniber det med at udstyre det første IC3-tog med den computer, som gør, at toget kan tale sammen med de nye togsignaler.



Planen er, at det nye system skal installeres i 700 tog, og IC3-toget er det første.



Men toget har holdt stille siden februar 2016. Forventningen var, at installationen skulle tage knap et halvt år, men foreløbig kommer toget til at forblive i den østjyske garage i hvert fald et halvt år mere.



Først når testtoget har kørt 10.000 fejlfri km., kan leverandøren gå i gang med ombygningen af de øvrige IC3-togsæt.



Banedanmark ønsker ikke at kommentere på Signalprogrammet før mødet.



Men i en mail til Ritzau skriver Banedanmark, at problemerne med Signalprogrammet især skyldes leverandøren Alstoms arbejde med at ombygge togene.



Ritzau erfarer, at Banedanmark langt fra er tilfreds med sin franske underleverandør, der beskrives som værende "ikke dygtig nok" og ude af stand til at samarbejde tilfredsstillende med DSB om ombygningen af deres tog.



I en mail til Ritzau oplyser Alstom, at de har haft et fint samarbejde med DSB, men hvorfor arbejdet har taget så lang tid, vil leverandøren ikke kommentere.



Problemerne med det nye signalsystem, som koster 19,4 mia. kr., giver mindelser om IC4-skandalen, mener Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen.



"Dengang blev vi også hele tiden præsenteret for nye problemer. Hver gang et problem var løst, dukkede der to nye op," siger han.



Et af de problemer er, at der højst kan køre ét tog i timen, når den nye jernbane mellem København og Ringsted åbner, fordi for få tog har det nye system installeret.



Derudover er der forsinkelsen på to år, der gør, at projektet tidligst er afsluttet i 2023, og historien om, at Danmark bliver det første land, som indfører det nye system.



Og det er noget andet, end hvad forligskredsen blev lovet, mener Dansk Folkepartis transportordfører Kim Christiansen.



"Vi har fået at vide, at der var tale om en europæisk hyldevare, der var klar til at blive plukket og efterfølgende rullet ud på skinnerne. Det har vist sig langt fra at være sandheden."



