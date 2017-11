Specialist i aktienedture spår Teslas kollaps

Jim Chanos, der har gjort investeringer i aktiers nedtur til sit livsværk, forventer, at elbilproducenten Tesla vil gå konkurs. Det siger han til Reuters i et interview tirsdag aften.



Investoren, der har stiftet kapitalfonden Kynikos og gjort den til en milliardforretning, har øget sit gamble på aktiens nedtur i 2017.



Aktien har taget en øretæve i november, da produktionen af den nye Model 3 langt fra er gået gnidningsfrit.



Før det var Teslas, med den karismatiske stifter Elon Musk i spidsen, aktiekurs på himmelflugt og selskabet var i perioder mere værd end store klassiske bilproducenter.



"Det er åbenlyst, at Tesla ikke bliver værdisat som et bilselskab, det bliver værdisat på Musk. Han er grunden til, at folk ejer aktien," sagde Jim Chanos på en konference afholdt af Reuters tirsdag.



Jim Chanos venter, at Elon Musk forlader selskabet i 2020 for at bruge tid på et sine andre hjertebørn, rumraketselskabet SpaceX. Samtidig ser han betydeligt mere konkurrence på markedet for elbiler fra selskaber som BMW og Porsche.



Elon Musk har bygget Tesla op fra bunden til at være verdens førende producent af elbiler. Selskabet er en underskudsforretning.



Model 3 skal være den bil, som menigmand kan købe, og som skulle gøre Tesla rentabel. Men produktionen har haft svært ved at komme op i gear og første november måtte Tesla præsentere sit største tab til dato.



"Lad mig sige det på denne her måde. Hvis man ikke vil satse på en aktienedtur i et selskab, der taber milliarder, har enorm gæld, problematisk regnskabsføring og en chef med et angribeligt forhold til sandheden, hvornår vil man så?," spørger Jim Chanos retorisk.



Jim Chanos grundlagde Kynikos i 1985. Kapitalfonden er specialiseret i at finde aktier, der efterfølgende falder i værdi. I 1985 havde kapitalfonden 16 mio. dollar. Den har nu over to mia. dollar under forvaltning.



/ritzau/