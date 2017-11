Den britiske supermarkedskæde Tesco er godt kørende på børsen i London tirsdag, efter at selskabet har fået grønt lys af de britiske konkurrencemyndigheder til sin overtagelse af Booker Group.



Tesco-aktien stiger tirsdag eftermiddag med 6,1 pct. til 187,85 pund og er dermed at finde helt i toppen af det britiske FTSE 100-indeks, mens aktien også blander sig i toppen af det brede paneuropæiske Stoxx 600-indeks.



Tesco annoncerede opkøbet af Booker Group i januar, og siden har konkurrencemyndighederne haft luppen fremme for at undersøge, om der skulle være noget i overtagelsen, der peger på uretmæssige konkurrencefordele til Tesco.



Men det har myndighederne ikke fundet. Konklusionen var i stedet ifølge Bloomberg News, at de to selskaber ikke konkurrerer direkte på de fleste markeder, og at engrosmarkedet som helhed vil forblive konkurrencepræget på længere sigt.



Prisen for Booker Group, der tjener sine penge på engrossalg af fødevarer - mens Tesco gør sig i detailhandlen - er 3,7 mia. pund, som på købstidspunktet svarede til omtrent 32 mia. kr.



/ritzau/FINANS