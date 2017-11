Ambu, der tjener sine penge på salg af hospitalsudstyr, vil gennemføre en rettet emission, hvor der skal udstedes 1,26 mio. nye B-aktier.



Det svarer til omtrent 3 pct. af selskabets nuværende B-aktiekapital, fremgår det af en meddelelse tirsdag eftermiddag.



Baseret på tirsdagens aktiekurs vil salget indbringe omkring 700 mio. kr. Provenuet fra aktiesalget skal bruges til at nedbringe gælden efter opkøbet af Invendo Medical, der blev annonceret i slutningen af oktober.



- Købet har minimal indflydelse på Ambus forventninger til regnskabsåret 2017/18. Ved udgangen af september 2017 er Ambus gearing (nettorentebærende gæld i forhold til EBITDA) 1,4, og med købet af Invendo forventes gearingen at stige til cirka 3,0.



- I overensstemmelse med Ambus mål om en langsigtet gearing på under 3,0 og med det formål at positionere Ambu til yderligere virksomhedsopkøb har Ambu besluttet at foretage en kapitaludvidelse, skriver selskabet i meddelelsen tirsdag.



Udbuddet af de nye aktier vil blive rettet mod institutionelle investorer i Danmark og udlandet. Salget sker til markedskurs og uden fortegningsret for eksisterende aktionærer.



Der er ligeledes heller ingen tegningsgaranti forud for aktiesalget, oplyser Ambu.



Salget sker gennem en såkaldt accelereret bookbuilding, og udbudsperioden er derfor blot indtil onsdag, men kan endda afkortes yderligere, hvis salget sker hurtigere.



Tegningskursen på de nye aktier ventes offentliggjort onsdag, fortæller Ambu, der regner med, at de nye aktier kan optages til handel på fondsbørsen i København fra på mandag.



Danske Bank er valgt til rådgiver for Ambu i forbindelse med aktiesalget.



/ritzau/FINANS