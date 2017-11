Trump forlader østasiatisk topmøde i utide

Relateret indhold Artikler

USA's præsident, Donald Trump, har forladt Filippinerne uden som planlagt at deltage i et topmøde for østasiatiske lande i Manila.



Det begrundes fra amerikansk side med, at topmødet var forsinket halvanden time.



Det markerer samtidig afslutningen på Trumps 12 dage lange rundrejse i Fjernøsten.



Han siger til journalister om bord på præsidentens Air Force One, at han i stedet holdt sin forberedte tale under en frokost med de øvrige stats- og regeringschefer.



Hans udenrigsminister, Rex Tillerson, vil i stedet repræsentere USA på mødet.



Det Østasiatiske Topmøde tæller 18 lande. Blandt dem også USA og Rusland.



/ritzau/Reuters