Lille omsætningsvækst i DFDS trods lavere pund

Rederiet og logistikvirksomheden DFDS sejler støt og roligt ud af samme kurs som sidste år.



I hvert fald afviger tallene for tredje kvartal i år i det store og hele ikke væsentligt fra det, man præsterede i samme periode sidste år.



Driftsresultatet er næsten det samme, men DFDS omsatte dog for tre procent mere i kvartalet, justeret for ikke-sammenlignelige poster.



Shipping-divisionen lå nogenlunde på niveau med sidste års omsætningsrekord på trods af, at det britiske pund og et afdæmpet norsk marked trak i den forkerte retning.



Til gengæld steg fragtmængden på Nordsøen med otte procent.



Logistikdivisionen opnåede et højere resultat, og administrerende direktør Niels Smedegaard er sikker på, at fremgangen fortsætter.



- Vi er glade for at være på sporet mod at indfri forventningen om et resultat for 2017, der drevet af højere fragtindtjening overstiger sidste års rekord.



Hjulene drejer hurtigere i Europa, og mange af vores fragtkunder har planer om at udvide deres aktiviteter i 2018, siger han i en pressemeddelelse.



Og selv om DFDS i forbindelse med regnskabet sænker forventningerne til årets omsætningsvækst fra omkring fire procent til tre procent, så er troen på en højere bundlinje intakt.



Ledelsen forventer et driftsresultat i intervallet mellem 2650 og 2750 millioner kroner, hvilket i givet fald vil være højere end sidste års resultat på 2588 millioner.



Mandag aften meddelte selskabet, at man har købt alle aktierne i det hollandske transportselskab Alphatrans.



Selskabet råder over 125 lastbiler og 720 vogne og har knap 200 ansatte i seks lande. Blandt dem er Portugal, hvor DFDS ikke har været etableret indtil nu.



Sidste år omsatte det for 45 millioner euro, svarende til 330 millioner kroner.



/ritzau/