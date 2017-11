Mio. kr. Q1 2017/18 Q1 2017/18 FY 2016/17 Nettoomsætning 810 851 2749 Resultat af primær drift (EBIT) 140 135 125 Resultat før skat 147 138 122 Nettoresultat 113 105 92

Pct. Ved Q1 2017/18 Ved FY 2016/17 Omsætningsvækst Mindre tilbagegang i forhold til 2016/17 Mindre tilbagegang i forhold til 2016/17 EBIT-margin Cirka 5 pct. Cirka 5 pct.

Modekoncernen IC Group, der blandt andet står bag tøjmærkerne Tiger of Sweden, Peak Performance og By Malene Birger, har i første kvartal af det forskudte regnskabsår 2017/2018 haft en lavere omsætning, men alligevel formået at løfte sin bundlinje.Det fremgår af modekoncernens regnskab for kvartalet.Modekoncernens nettoomsætning faldt i årets første kvartal til 810 mio. kr. fra 851 mio. kr. i samme kvartal sidste år.- Omsætningsreduktionen var drevet af engroskanalen, hvor ordreoptaget var lavere end året før. Engrosomsætningen blev 546 mio. kr. mod 610 mio. kr. året før svarende til et fald på 10,5 pct., fremhæver IC Group i regnskabet.Modekoncernen peger på, at omsætningen i retailkanalen steg med 9,5 pct., hvilket tilskrives højere same-store omsætning i de fysiske butikker, høj vækst i e-commerce samt helårseffekten af butikker åbnet over de seneste 12 måneder.For kernemærket Peak Performance faldt omsætningen til 346 mio. kr. fra tidligere 348 mio. kr., mens der ligeledes var fald at spore i de to andre kernemærker.Tiger of Sweden noterede en omsætning på 266 mio. kr. mod tidligere 289 mio. kr., mens omsætningen i By Malene Birger faldt til 96 mio. kr. fra 99 mio. samme kvartal året før.For de øvrige brands faldt omsætningen til 708 mio. kr. fra 736 mio. kr.Bruttomarginen steg til 58,3 pct. fra 56,1 pct. sidste år. Kapacitetsomkostningerne faldt med 10 mio. kr., mens den faldende omsætning betød, at omkostningsprocenten steg til 41,0 pct. fra 40,2 pct.Resultat af primær drift blev 140 mio. kr. mod 135 mio. kr., og EBIT-marginen landede på 17,3 pct. mod 15,9 pct. sidste år.Nettooverskuddet steg til 113 mio. kr. fra 103 mio. kr.Modehuset IC Group fastholder forventningerne til 2017/18 om en mindre omsætningstilbagegang i forhold til 2016/17 og en overskudsgrad (EBIT-margin) på ca. 5 pct.TABELIC Groups regnskab for første kvartal 2017/2018:IC groups forventninger til 2017/2018:/ritzau/FINANS