Vestas-konkurrent nedjusterer efter skuffende ordreindgang

Den tyske vindmølleproducent Nordex nedjusterer forventningerne til 2017 efter en skuffende ordreudvikling i tredje kvartal.Selskabet venter i år nu en omsætning på lidt under 3,1 mia. euro, mens selskabet i sit halvårsregnskab i starten af august ventede en omsætning på 3,1-3,3 mia. euro.Tilbage i februar nedjusterede Nordex også forventningerne, som inden da var en omsætning på 3,4-3,6 mia. euro.Forventningerne til driftsmarginen på EBITDA-niveau fastholdes i dagens meddelelse på mellem 7,8 og 8,2 pct., hvilket dog er før indregning af engangsomkostninger relateret til et spareprogram på 45 mio. euro.I de tre måneder frem til udgangen af september fik Nordex nye ordrer i bøgerne for 203 mio. euro, hvilket var under en fjerdedel af niveauet i samme periode sidste år på 839 mio. euro.For årets første ni måneder samlet set kan ordreindgangen opgøres til 1108 mio. euro, hvilket er omtrent en halvering fra 2169 mio. euro i samme periode sidste år.Som årsag peger Nordex på, at ændrede regulatoriske forhold har haft en negativ påvirkning på projektudvikling og dermed kontrakttildelingerne.- Det gælder i særdeleshed det offentlige budsystem, der kom i drift i Tyskland i 2017, skriver Nordex i regnskabet.Selskabet mener, at planlægningsparametrene ikke er tilstrækkelige til, at selskabet på nuværende tidspunkt kan komme med en prognose for næste år.- Men bestyrelsen er overbevist om, at niveauet af efterspørgsel på kernemarkederne i Europa vil forblive svagt i 2018 og har besluttet at reducere sine strukturelle omkostninger i den europæiske division med 45 mio. euro, skriver Nordex.Regnskabet for årets første ni måneder viste desuden en næsten uændret omsætning på 2,32 mia. euro, mens driftsresultat, EBITDA, faldt til 181,9 mio. euro fra 203,9 mio. euro i samme periode sidste år, svarende til et marginfald til 7,8 pct. fra 8,7 pct.Isoleret for tredje kvartal kan driftsresultatet opgøres til 64,4 mio. euro mod 67,3 mio. euro i samme periode sidste år.Aktien i Nordex er i 2017 faldet 62,2 pct. og lukkede på børsen i Frankfurt mandag i 7,70 euro. Den kurs værdisætter virksomheden til 746,8 mio. euro./ritzau/FINANS