Tidligere KL-ansat politianmeldt: Købte Mont Blanc-kuglepenne for 90.000

Kommunernes Landsforening, KL, har politianmeldt en tidligere højtstående medarbejder i en sag, der handler om overforbrug på KL's regning.



Det skriver Ekstra Bladet.



Anmeldelsen omhandler sager om køb af luksus kontorartikler samt rejseafregninger.



Politianmeldelsen er blevet indgivet i midten af september, hvor KL ifølge direktør Kristian Wendelboe fik nye oplysninger. Retten har nedlagt navneforbud i sagen.



Anmeldelsen falder sammen med, at TV2 tirsdag aften bringer en dokumentar om sagen, som afslører misbrug af skattekroner i KL.



Ifølge TV2 er der blandt andet tale om køb af Mont Blanc-kuglepenne for 90.000 kroner og leje af tre sommerhuse på Bornholm i forbindelse med Folkemødet for 30.000 kroner.



Der har også været udgifter til skattefri kørselsgodtgørelse for 257.000 og hotelophold rundt omkring i Europa for 51.000.



TV2 skriver, at KL ikke kan oplyse, hvor mange af rejserne der var arbejdsrelaterede, men ifølge en kilde, TV2 har i KL, var der tale om private rejser.



Ifølge TV2's oplysninger blev direktionen i KL bekendt med den højtstående medarbejders misbrug allerede i 2013.



Her skulle den mistænkte have taget to computere fra KL og givet dem til sine børn.



Dengang nøjedes Kristian Wendelboe ifølge indberetningen med at give chefen en skriftlig advarsel.



Noget af overforbruget har allerede været dækket i medierne, hvilket fik den pågældende medarbejder til selv at sige op.



/ritzau/