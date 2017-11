Oslo kan støde København af lufthavnstronen næste år

Relateret indhold Tilføj søgeagent Københavns Lufthavn, Kastrup Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter.

Københavns Lufthavn er Nordens største målt på passagerer, men hvis årets udvikling i passagertrafikken på 1,2 pct. fortsætter, og Oslo Lufthavn fortsætter sin vækst på 7,1 pct., kan den norske lufthavn have overtaget titlen på denne tid næste år.



Det skriver branchemediet Check-In.



I 2016 havde Københavns Lufthavn en samlet passagerfremgang på 9,1 pct., men udviklingen er gået ned i gear i 2017, hvor 24.787.252 passagerer, svarende til en fremgang på 1,2 pct., har været igennem lufthavnen.



Ved udgangen af oktober havde 23.427.748 rejst gennem terminalerne i Oslo Lufthavn, svarende til en vækst på 7,1 pct.,



Fremskriver man den vækst ind i 2018, vil den norske lufthavn på denne tid næste år være marginalt større end Københavns Lufthavn, såfremt den ikke formår at øge passagertallet med mere end 1,2 pct. næste år.



"Det er en spekulativ beregning, som ikke giver mening. Havde man foretaget en tilsvarende beregning sidste år, hvor væksten i CPH lå på knap 10 pct., så havde billedet set helt omvendt ud."



"Trafikudvikling sker ofte i ryk, og at bedrive prognoser er kompliceret og kræver dybere indsigt end overfladiske lineære fremskrivninger," siger Kasper Hyllested, pressechef i Københavns Lufthavn, til Check-In.



