Det går strygende for den store gamblinghjemmeside Bet 365. Det i en grad, så den administrerende direktør, Denise Coates, har givet sig selv en lønseddel i milliardklassen.



Det skriver flere britiske medier, og det fremgår af selskabets regnskab, der er offentliggjort sent søndag.



Regnskabet viser, at Denise Coates, der ud over at være direktør også grundlagde Bet 365, fik 199.305.000 pund i løn i for regnskabsåret 2016/17.



Det svarer til 1,7 mia. kr. Dertil kommer hendes del af dividenden fra aktierne i selskabet, der løber op i 18 mio. pund. Samlet kan Denise Coates dermed gå fra året med 1,8 mia. kr. at snolde for.



Ifølge avisen The Guardian meddeler selskabet, at det anser lønnen for at være acceptabel i forhold til den vækst, Bet 365 har opnået i året.



Og frem er det da også gået. Der blev gamblet for 47 mia. pund, 393 mia. kr., hos Bet 365 sidste år, et solidt hop frem fra 37 mia. året før.



Det er blevet til en omsætning på 2,2 mia. pund og et nettoresultat på 515 mio. pund. Begge markant mere end i regnskabsåret 2015/16.



Lønsedlen får dog sin del kritik, da spilafhængighed og ludomani er et stort problem i Storbritannien. Aflønningen er ifølge The Guardian 22 gange mere, end hele industrien donerede til behandling af ludomani sidste år.



"Når et selskab tjener så mange penge på en måde, der skaber stor bekymring over dets sociale ansvarlighed, er det endnu mere uacceptabelt at se nogen tage så mange penge, mens så mange er efterladt som ofre for deres forretning," siger Stefan Stern, chef for tænketanken High Pay Center, til The Guardian.



Denise Coates startede Bet 365 i 2000 i, hvad hun selv har kaldt et enormt gamble på online gambling. Hun ejer 50,1 procent af selskabet.



/ritzau/