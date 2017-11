Siemens fyrer næsten hver tiende i Danmark

Relateret indhold Tilføj søgeagent Siemens

Vindmølleproducenten Siemens Gamesa fyrer op til 600 medarbejdere i Danmark. Det skriver Ritzau Finans.



Sidste år gik Siemens sammen med spanske Gamesa og skabte Siemens Gamesa.



Den fusion har dog ikke været gratis, og Siemens må notere et solidt underskud i divisionen. Det kom allerede frem tidligere i november, hvor Siemens Gamesa fremlagde regnskab.



I Siemens' bøger blev der tidligere i november noteret et underskud på 92 millioner euro - 685 millioner kroner - i vindmølleforretningen.



Da Siemens Gamesa - vindmølledivisionen - præsenterede regnskab tidligere i november blev det meldt ud, at der vil blive fyret 6000 ansatte, af de 24.000 divisionen har.



- Vores økonomiske resultater er stadig ikke på det niveau, som vi alle stræber efter. Men det står klart, at vi gør positive fremskridt, mens vi udfører vores plan om at gøre dette selskab til industriens førende, skrev topchef Markus Tacke i en meddelelse på det tidspunkt.



