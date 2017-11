Smedegaard bliver formand for dansk containerrederi

Nils Smedegaard Andersen vender tilbage til containersejladsen. Den tidligere chef for A.P. Møller-Mærsk og dermed verdens største containerrederi, Maersk Line, bliver ny bestyrelsesformand for det noget mindre rederi Unifeeder.



Unifeeder, som er ejet af kapitalfonden Nordic Capital, er verdens 34.-største containerrederi ifølge Alphaliner og driver omkring 60 skibe i forskellige netværk mellem Europas havne.



Som feeder-rederi driver det skibe i langt mindre størrelser end Maersk Line og besejler regionens mindre havne.



Nils Smedegaard Andersen, der blev fyret som Mærsk-direktør i sommeren 2016, var i forvejen rådgiver i Nordic Capital. Han sidder også i bestyrelsen for BP og Unilever og som formand for Dansk Supermarked.



/ritzau/FINANS