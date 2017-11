Nykredit: Senvion-konsolidering ville være godt for Vestas

Relateret indhold Aktieordbog

Vestas-konkurrenten Senvion annoncerede i forbindelse med sit regnskab for tredje kvartal, at det er klar til at se på konsolideringsmuligheder i markedet, og såfremt det bliver en realitet, er det positivt for Vestas.



Det vurderer Klaus Kehl, chefanalytiker i Nykredit Markets, over Ritzau Finans.



- Det vil være positivt for industrien og Vestas, hvis der kommer en konsolidering.



- Hvis du er en af de lidt mindre spillere, som måske ikke har så meget at byde ind med på teknologidelen, så vil du måske have en tendens til at gå ud og blive lidt smådesperat og sænke dine priser, for du har ikke så meget andet at spille med.



- Det er også noget af det, som potentielt set rammer Vestas i øjeblikket, siger Klaus Kehl.



Vestas præsenterede i 9. november sit regnskab for tredje kvartal, hvor EBIT-marginen faldt til 12,9 pct. fra 14,9 pct. i samme periode sidste år og forventningen til hele årets margin blev præciseret ned.



Vestas forklarede blandt andet den faldende indtjening med en intensivering af konkurrencesituationen.



UDVIKLINGEN I INDUSTRIEN PRESSER



Klaus Kehl peger på, at overgangen til auktionsbaserede systemer i vindindustrien er med til at presse de små spillere, og det kan nødvendiggøre konsolideringer.



- Der er ingen tvivl om, at det, der sker i industrien i øjeblikket med overgangen til auktioner og prispres, er med til at sætte specielt de mindre spillere under pres.



- Ny teknologi bliver vigtigere og vigtigere, og den vej rundt er det ikke helt ligegyldigt, hvilket udviklingsbudget du sidder med. Der mangler for eksempel Nordex og Senvion noget skala, vurderer Klaus Kehl.



Chefanalytikeren peger på, at Vestas har skala på det område, hvilket er med til at beskytte selskabet en smule.



- Som jeg ser det, er det der, hvor Vestas har sin fordel til at modstå noget af alt det, som kører igennem industrien nu.



- Du kan se, at mens der er meget fokus på prispresset i øjeblikket, så ligger deres ordreindgang i megawatt (MW) ret godt til, siger Klaus Kehl.



VESTAS KAN BLIVE INTERESSANT MÅL



Der har været flere konsolideringer i vindbranchen inden for de seneste år, heriblandt mellem Siemens og Gamesa, og Klaus Kehl vil ikke udelukke, at der på et tidspunkt kan komme et bud på Vestas.



- Det positive, som man måske glemmer lige nu, er, at vindenergi er ved at frigøre sig fra subsidier.



- Hvis man tror på det - og på at vedvarende energi er vejen frem - så kunne Vestas godt gå hen at blive et interessant mål for andre industrielle spillere.



- Jeg vil ikke udelukke, at der på et eller andet tidspunkt kunne komme et bud på Vestas, vurderer Klaus Kehl.



Vestas-aktien har siden sit regnskab 9. november fået barberet 22,6 pct. af sin markedsværdi. Mandag falder aktien med 1,2 pct. til 412,20 kr.



/ritzau/FINANS