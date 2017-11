Vestas-konkurrent er klar til at se på konsolidering

Den tyske vindmølleproducent Senvion ser en industri i hastig forandring og er villig til at se på konsolideringsmuligheder i markedet.



- Det vil glæde os at se på konsolideringsmuligheder, hvis det giver mening, sagde selskabets finansdirektør Manav Sharma fredag til Reuters efter offentliggørelsen af et regnskab for tredje kvartal, som bød på en tilbagegang i omsætningen på 18 pct.



Senvion er kapitalfondsejet af Centerbridge og Rapid Partners, som sammen ejer 73,6 pct. af selskabet, og netop af den årsag ligger det i kortene, at Senvion på et tidspunkt - igen - kommer til at indgå i en transaktion.



- Vi er ejet af finansielle investorer, hivs fundamentale forretning er at købe selskaber og sælge dem med profit senere. På et eller andet tidspunkt skal de sælge, siger Sharma.



Analytikere hos Macquarie pegede ifølge Reuters for nylig på, at Senvion er godt positioneret, hvis en stor asiatisk vindmølleproducent ønsker at diversificere sig uden for deres hjemmemarkeder.



I forbindelse med fredagens regnskab kaldte Senvion vindmarkedet for "en industri i hastig forandring", og Senvion lukker fabrikker og skærer i omkostningerne for at beskytte sin indtjening.



Senvion omsatte i tredje kvartal for 479,9 mio. euro, og det var en tilbagegang fra 584,3 mio. euro i samme periode af 2016.



Det ordinære driftsresultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) landede på 41,4 mio. euro i tredje kvartal mod 60 mio. euro i kvartalet året før. Det resulterede i et nettounderskud på 2,9 mio. euro.



Senvion har i de første ni måneder af 2017 skåret sine driftsomkostninger med 18 pct. i forhold til samme periode sidste år.

Men der er behov for endnu mere.



- Som følge af de store prisfald globalt er vi nødt til at forstærke vores indsats, sagde Manav Sharma i regnskabet.



/ritzau/FINANS