Genmab får delsejr i amerikansk patenttvist

Det danske biotekselskab Genmab har fået et nyt kort på hånden i en igangværende retssag om patentrettigheder på midlet Darzalex i USA.



Striden begyndte, da den tyske konkurrent Morphosys sagsøgte Genmab og partneren Janssen ved den amerikanske distriktsdomstol i Delaware, da selskabet mener, at de to krænker tre af Morphosys' amerikanske patenter i forbindelse med produktionen af Darzalex.



I oktober besluttede Den Europæiske Patentmyndighed at tilbagekalde et af Morphosys' patenter, som er relateret til kræftmidlet. Det viser referatet af en mundtlig høring ifølge Finans.



Det glæder Genmabs administrerende direktør, Jan van de Winkel, da han vurderer, at den europæiske tilbagekaldelse af konkurrentens ene patent kan hjælpe det danske biotekselskab i retssagen i USA.



"Vi er meget glade for afgørelsen, for det er godt for vores sag (i USA, red.). Vi mener, vi har et stærkt patent, og vi vil med stor energi bekæmpe søgsmålet," siger Jan van de Winkel til Finans.



Søgsmålet fra Morphosys handler om, at selskabet mener, at det skal modtage royalties fra salget af Darzalex, da det ejer et patent med tilknytning til det såkaldte CD38-molekyle, som kræftmidlet hører ind under.



