Japansk teknologigigant investerer milliarder i Uber

Relateret indhold Artikler

Den japanske teknologigigant Softbank har indgået en aftale med Uber om at investere milliarder af dollar i kørselstjenesten.



Uber Technologies Inc. bekræftede handlen søndag uden at give flere detaljer om investeringen.



En kilde med kendskab til handlen oplyser dog til nyhedsbureauet AP, at Softbank vil investere en milliard dollar i nye Uber-aktier.



Derudover vil Softbank købe aktier fra andre Uber-investorer og Uber-ansatte. Målsætningen er angiveligt at opnå en aktieandel på 14 pct.



Uber er i øjeblikket vurderet til en pris på 68,5 mia. dollar (knap 440 mia. kr.).



Det er endnu uvist, præcis hvor stor den endelig investering bliver fra Softbanks side.



"Handlen er en tillidserklæring til virksomhedens potentiale og vil hjælpe os med at fortsætte vores investeringer i teknologi og vores fortsatte udvidelse herhjemme og i udlandet," skriver Uber i en meddelelse.



Softbank, der har hovedsæde i Tokyo, har ikke ønsket at kommentere handlen.



Handlen er endnu et skridt for Uber, der er en af verdens mest værdifulde teknologivirksomheder, forud for en planlagt børsnotering, der ventes inden udgangen af 2019.



/ritzau/AP