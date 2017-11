Ekspert: Udbudsfusk på Bispebjerg er helt ekstrem

Relateret indhold Artikler

Der var falske lodder i Bispebjerg Hospitals vægtskål, da et konsortium med KHR Arkitekter i spidsen vandt et udbud om opgaver på et Akuthus til 1,6 mia. kr.



Det er netop blevet slået fast i en afgørelse fra Klagenævnet for Udbud. Her fremgår det, at projektledelsen klart favoriserede et konsortium med KHR Arkitekter i spidsen på bekostning af bl.a. C.F. Møllers Tegnestue, der var leder af et andet konsortium.



Det er vicedirektør Claes Brylle Hallqvist og byggechef Vagn Risby Mortensen, der kritiseres i afgørelsen, og sidstnævnte har længe været fortid i Bispebjergs byggeorganisation. Han er i dag projektchef i Fokus Asset Management.



Risby blev undervejs i udbudsprocessen mistænkt for at have forbindelser til en en særlig kontakt til KHR's konsortiepartner WHR Architects Europa.



Afgørelsen om at KHR-konsortiet skulle vinde opgaven karakteriseres som usaglig og i strid med udbudsreglerne. Ordet påfaldende går igen i Klagenævnets afgørelse.



Bispebjerg Hospital og dermed Region Hovedstaden må sandsynligvis til lommerne for at betale erstatning til C.F. Møller og et andet konsortium, ledet af Cowi, der også blev dømt ude. Det vurderer partner og udbudsekspert Søren Hilbert fra advokatfirmaet Lundgrens.



"Når vi nu øjensynlig har denne helt særlige dokumentation for, at der har været uregelmæssigheder i processen, så er der som udgangspunkt basis for at rejse et erstatningskrav. Ansvarsgrundlaget synes at være ret klart, men der skal også være dokumentation for at der er lidt et tab. Den tabende part vil normalt gå efter at få det store beløb - det vil sige dækningbidraget, hvor parten kræver at blive stillet som om den havde fået kontrakten. Det er vanskeligt bevismæssigt. Derimod er det nok lettere at komme igennem med et krav om at få erstattet dokumenterede udgifter, og det er så vidt ses også det de to klagere gør i denne sag, idet de har nedlagt påstand om erstatning på over kr. 2 mio. til hver, " sig han.



Han betrager Bispebjerg Hospitals håndtering af udbuddet som helt ekstrem.



"Omfanget i sagen kommer bag på mig. Den måde hvorpå der synes at være skiftet kurs undervejs virker helt ekstrem. Det er ikke unormalt, at parter har præferencer, men det stiller så endnu større krav til dokumentation og begrundelse, og det er så vidt jeg er oplyst ikke opfyldt her," siger Søren Hilbert.