Nyt Comwell hotel på vej i Københavns Nordhavn

AP Pension og Finlands største pensionsselskab, Keva, er gået sammen om at bygge et nyt Comwell hotel i Nordhavnen i København.



Den samlede værdi af hotellet løber op i mere end 500 mio. kr. Hotellet får 493 værelser af forskellig størrelse samt 18 konference- og møderum.



Derudover vil hotellet også rumme både restaurant og bar. Når hotellet står opført, forventes det at skabe 150 nye arbejdspladser.



Udvikler og totalentreprenør bag projektet er danske KPC. Det er Udviklingsselskabet By & Havn, der står bag Nordhavnsudviklingen, og som har solgt byggeretten til KPC.



Den daglige drift af 493 værelser og 18 konferencerum står Comwell for.



AP Pension har i de seneste år øget investeringerne i fast ejendom.



"I AP Pension har vi en klar strategi om at investere i projekter i deres tidlige udviklingsstadie, så vi kan optimere vores afkast bedst muligt, direktør i AP Pension Peter Olsson.



Hotellet er Comwells første i eget regi i den danske hovedstad, og indtoget i København sker som led i en overordnet strategi for Comwell om at ekspandere antallet af værelser i de største danske byer.



"Vores hotel bliver det første i Nordhavn-området, og det kommer til at ligge centralt med vand til tre sider. Nordhavnen er i øjeblikket ved at udvikle sig til en meget attraktiv bydel, og med en metrostation lige til hoteldøren samt kun 800 m til den nye krydstogtsterminal, har jeg store forventninger til vores hotel i hovedstaden, som både vil kunne tiltrække forretningsgæster og turister, siger koncernchef Peter Schelde fra Comwell.



Det nye hotel forventer at åbne for de første gæster i 2020. Hotellet ligger centralt placeret i Nordhavnen mellem lystbådehavnen bag Svanemølleværket og Copenhagen International School ved Skudehavnen.



"Hele området ved Nordhavnen i København er inde i en rivende udvikling i disse år, med en utrolig stor byggeaktivitet og etableringen af to nye metrostationer. Bygningen af et hotel i netop Nordhavnen er på en måde oplagt og vil medvirke til at skabe endnu mere liv til området," siger udviklingsdirektør Henrik Hoffmann fra KPC.