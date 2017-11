Ørsted gennemfører salg af britisk havvindmøllepark

Ørsted, det tidligere Dong Energy, har fredag gennemført salget af halvdelen af den britiske havvindmøllepark Walney Extension, der ligger i det Irske Hav, tæt på Isle of Man.



Det oplyser selskabet fredag.



Køberne af halvdelen af parken er et konsortium bestående af pensionsselskaberne PKA og PFA, der hver kommer til at eje 25 pct. af projektet, der bliver verdens største af sin slags, når det er færdigbygget.



Det kom frem i begyndelsen af november, at de to pensionsselskaber købte halvdelen af havvindmølleparken for 17 mia. kr. Dengang sagde PFA-topchef Allan Polack:



"Vi laver det, fordi det er en god investering med et godt og højt, stabilt afkast. Det er en stor investering, og det er verdens største havvindmøllepark og udtryk for en ekstrem tro på, at den strategi, som Ørsted har, er helt rigtig. Vi synes det er en kanoninvestering."



/ritzau/FINANS