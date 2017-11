SAS havde kvaler med at fylde sine fly i oktober

Det panskandinaviske flyselskab SAS havde en deprimerende oktober. Der var færre fyldte sæder og færre passagerer. Det viser trafiktallene for oktober, der netop er offentliggjort.



Samlet fløj SAS 2,6 millioner passagerer i oktober, et fald på 2,6 procent fra oktober sidste år.



- Efter en robust udvikling i efterspørgslen i sommer er efterspørgslen skiftet tilbage til flere erhvervsrejsende, skriver SAS i meddelelsen.



I en grim udvikling er andelen af fyldte sæder faldet betragteligt. Det er afgørende for et flyselskab at fylde sine fly så meget som muligt, da omkostningerne ved at flyve er nogenlunde de samme, om flyet er propfyldt eller ej.



Andelen af fyldte sæder - i fagsprog kaldet kabinefaktoren - faldt i oktober med 3,8 procentpoint til 74,9 procent.



- Sidste års kabinefaktor var positivt påvirket af SAS' succesfulde kampagne på sin 70-års fødselsdag.



- I år er kabinefaktoren derfor mere på linje med tidligere års kabinefaktorer, skriver SAS.



Alt er dog ikke gråt i gråt for SAS i oktober. Overskuddet per billet, den såkaldte yield, steg med syv procent i oktober. Den har ellers længe været under et massivt pres på grund af priskrig i branchen.



- Overordnet set er tallene, som man kunne forvente, men med et lille positivt ryk på yield-udviklingen.



- Det kan for mig at se være med til at støtte historien om, at den her industri faktisk har det godt i øjeblikket, og det er vigtigt for SAS' indtjening.



- Yield-udviklingen er med til at understrege, at markedet er stærkt, og jeg er ikke i tvivl om, at når vi kommer forbi de næste vintermåneder, så er SAS også bedre til at styre belægningen, siger Jacob Pedersen, SAS-analytiker hos Sydbank, til Ritzau Finans.



/ritzau/