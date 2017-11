Lundbeck får canadisk godkendelse til skizofrenimiddel

Relateret indhold Artikler

Sammen med partneren Otsuka har danske Lundbeck fået godkendt skizofrenimidlet Abilify Maintena til månedlig behandling af vokse, der er maniodepressive, i Canada.



Det fremgår af en meddelelse fra de canadiske myndigheder, Health Canada, ifølge flere medier.



Abilify Maintena er et af flere nøgleprodukter i Lundbecks nuværende portefølje, og i tredje kvartal solgte midlet for 336 mio. kr. mod 271 mio. kr. i samme kvartal sidste år. Trods stigningen var salget lidt under analytikernes estimat på 357 mio. kr. ifølge estimater indsamlet af Ritzau Estimates.



Hele sidste år solgte Abilify Maintena for 1114 mio. kr.



/ritzau/FINANS