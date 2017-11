JPMorgan reducerer Vestas-kursmål med mere end en fjerdedel

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Vestas får en brutal medfart af JPMorgan i kølvandet af vindmølleselskabets regnskab torsdag.



JPMorgan skræller over en fjerdedel af det hidtidige kursmål, så det nu er på 510 kr. mod tidligere 700 kr. I samme runde gentages anbefalingen "hold".



Det fremgår af data fra Bloomberg News.



En aktie i Vestas faldt med 19,1 pct. torsdag til 426,60 kr. Det svarer i kroner og ører til et fald på 100,90 kr. per aktie, og det var det største fald for aktien nogensinde, målt i kroner og ører. Procentmæssigt var det det værste dyk i næsten seks år.



Vindmølleselskabets regnskab for tredje kvartal afslørede faldende priser og øget konkurrence, hvilket tydeligt kunne ses på bundlinjen. Omsætningen i Vestas faldt til 2,7 mia. euro - svarende til 20,1 mia. kroner - mod 2,9 mia. euro i samme periode sidste år.



Det påvirkede selskabets overskud negativt. Overskuddet faldt til 253 mio. euro - 1,9 mia. kr. - mod 309 mio. euro - 2,3 mia. kr. - i tredje kvartal sidste år.



/ritzau/FINANS