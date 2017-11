Analytiker: Vestas skal vænne sig til nye prisniveauer

Relateret indhold Artikler

Der var drøje hug til Vestas-aktien torsdag, som sluttede med et fald på 19,1 procent. Det er det største fald i fem år.



Det nyeste regnskab fra Vestas for tredje kvartal afslørede faldende priser og øget konkurrence på markedet.



Og det er den nye virkelighed på vindmøllemarkedet, som nu er ved at indhente Vestas.



Senioranalytiker hos Alm. Brand Markets Michael Friis Jørgensen mener, at Vestas, sammen med hele branchen, bliver nødt til at vænne sig til nye prisniveauer på markedet.



"De skal finde en måde at tjene de samme penge på de lavere priser. Det er ikke noget, der kan ske i dag og i morgen, men det er udfordringen, man står over for nu," siger han og fortsætter:



"Det skal ske ved at forbedre teknologien og få tilpasset kapaciteten."



Michael Friis Jørgensen fremhæver usikkerheden om den amerikanske skattereform som en af faktorerne til, at Vestas' investorer nu reagerer så kraftigt på regnskabet.



I et bud på en skattereform lægger Donald Trump nemlig op til, at skattefordele til firmaer som Vestas bliver afskaffet.



Og indtil det er afklaret, om Vestas beholder sine fordele eller ej, er aktien på usikker grund.



"Det er sjældent, at det er slut på en dag, og tingene går glat derfra. Dertil skal vi have lukket usikkerheden om den amerikanske skattereform. Det amerikanske marked er vigtigt for Vestas. Så længe man diskuterer vindstøtten, er der åben dør for, at aktien presses yderligere," siger han.



Selv om Vestas torsdag måtte tage nogle hårde slag fra aktiemarkedet, så er problemerne sandsynligvis ikke overstået på en dag.



Normalt betyder usikkerhed på aktiemarkedet som regel, at aktierne kan blive presset ned, og at dagen i dag ikke nødvendigvis er enden på det, siger Michael Friis Jørgensen.



