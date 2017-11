Mediegigant efter TV2-dom: Nu genoptager vi milliardsag mod TV2

Mediegiganten MTG, der blandt andet ejer Viasat, vil nu kickstarte retssagen mod TV2 igen, hvor der er 1,8 mia. kr. på spil.Det siger MTG's topchef til Børsen."Det er selvfølgelig en glædelig afgørelse for os. Vi har nu fået fastslået juridisk, at TV2 har fået statsstøtte. Vi har haft en sag mod TV2 i Østre Landsret. Og den genoptager vi så nu," siger Kim Poder, topchef i MTG's danske afdeling. Det kommer efter, at EU-Domstolen har tildelt TV2 en syngende lussing ved at erklære reklameindtægter fra 1995 og 1995, der blev sluset ind i TV2 fra TV2-fonden, for statsstøtte.Kim Poder pointerer, at statsstøtten til TV2 ikke er ulovlig. Og det er da heller ikke den, Østre Landsret skal tage stilling til.Her skal man derimod afgøre, om TV2 – sådan som MTG kræver det – skal pålægges at betale staten ca. 1,75 mia. kr. i såkaldte ulovlighedsrenter af den milliardstøtte, som virksomheden har modtaget gennem årene - ikke bare i 1990'erne, men helt frem til i dag.Og når MTG kræver, at TV2 pålægges det, som onde tunger kalder for en dummebøde, så skyldes det, at der i sin tid blev begået en fodfejl, så TV2 modtog støtten, uden at den på forhånd var anmeldt og godkendt af EU-systemet."I Østre Landsret ønsker vi selvfølgelig en hurtig afgørelse. Men vi har også lært, at tingene kan tage lang tid. Vi føler, at vi står ret klart i sagen, så vores påstand vil blive accepteret. Men sker det, kan TV2 selvfølgelig vælge at anke den," siger Kim Poder.Hvis dommen i Østre Landsret til sin tid går MTG imod, kan mediekoncernen også vælge at anke.TV2 har noteret sig dagens dom og vil tale konsekvenserne igennem med sin hær af advokater."Vi vil nu læse dagens domme og drøfte dem med vores juridiske rådgivere, inden vi kommenterer afgørelserne," siger TV2's administrerende direktør, Merete Eldrup, i en pressemeddelelse